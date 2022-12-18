وقفة ثائرة لشعب البحرين تخليدا لذكرى شهداء الثورة

العالم - البحرين

ففي بلدة السنابس أقيمت وقفة ثورية، كما جالت تظاهرة غاضبة أرجاءها، وعمدت حرائر البلدة إلى تزيين الجدران بصور الشهداء والشعارات الثوريّة، وأشعل الثوّار نيران الغضب في الشارع العام.

وشهدت بلدتا أبو صيبع والشاخورة، غرب العاصمة المنامة، تظاهرة حاشدة رفعت فيها صور الشهداء ونادى المتظاهرون بالشعارات الثورية، وأشعل الأحرار في بلدة المرخ نيران الغضب في أحد شوارع البلدة، بينما ازدانت صحيفة الأحرار في بلدة الدراز بالعبارات الثوريّة إحياءً لهذه الذكرى.

ودعا شعب البحرين إلى المشاركة في فعاليات عيد الشهداء الذي أقام في 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 2022.

ونوه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة إحياء هذه المناسبة، مؤكّدا أن الشعب يحيا بهؤلاء الشهداء وعلى نهجهم سيواصل ثورته المباركة.

وعيد الشهداء هو ذكرى استشهاد الشهيدين "هاني خميس وهاني الوسطي" في 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 1994، والذي أصبح يوما وطنيًّا يحتفي به البحرانيون سنويًّا؛ تجديدًا للعهد معهما ومع كل شهيد سقط على درب الثورة.