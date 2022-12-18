الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وقفة ثائرة لشعب البحرين تخليدا لذكرى شهداء الثورة

وقفة ثائرة لشعب البحرين تخليدا لذكرى شهداء الثورة
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

 شهدت عدّة مناطق في البحرين حراكا شعبيا متنوعا، أكد الأهالي والثوار من خلاله تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء والتمسك بحق الثأر لهم. 

العالم - البحرين

ففي بلدة السنابس أقيمت وقفة ثورية، كما جالت تظاهرة غاضبة أرجاءها، وعمدت حرائر البلدة إلى تزيين الجدران بصور الشهداء والشعارات الثوريّة، وأشعل الثوّار نيران الغضب في الشارع العام.

وشهدت بلدتا أبو صيبع والشاخورة، غرب العاصمة المنامة، تظاهرة حاشدة رفعت فيها صور الشهداء ونادى المتظاهرون بالشعارات الثورية، وأشعل الأحرار في بلدة المرخ نيران الغضب في أحد شوارع البلدة، بينما ازدانت صحيفة الأحرار في بلدة الدراز بالعبارات الثوريّة إحياءً لهذه الذكرى.

ودعا شعب البحرين إلى المشاركة في فعاليات عيد الشهداء الذي أقام في 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 2022.

ونوه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة إحياء هذه المناسبة، مؤكّدا أن الشعب يحيا بهؤلاء الشهداء وعلى نهجهم سيواصل ثورته المباركة.

وعيد الشهداء هو ذكرى استشهاد الشهيدين "هاني خميس وهاني الوسطي" في 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 1994، والذي أصبح يوما وطنيًّا يحتفي به البحرانيون سنويًّا؛ تجديدًا للعهد معهما ومع كل شهيد سقط على درب الثورة.

روابط ذات صلة

أعلی السلطات في البحرين تغطي علی أبشع الجرائم

انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين رفعت صرخة الأوربيين من جديد

البحرين.. أهالي بلدة السنابس يؤكدون المضي على طريق الشهداء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتخابات تونس .. مشاركة هزيلة والمعارضة تطالب بعزل الرئيس

شاهد.. أوكرانيا تعلن حالة تأهب جوي في عموم البلاد

ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج الادوية الجديدة

وزيرا خارجية ايران ونيكاراغوا يوقعان برنامجا للتعاون الشامل

السيد نصرالله يستقبل السفير السوري بلبنان في لقاء وداعي

تركيا تتبرع بمعدات جوية للقوات المسلحة الجورجية