الثلاثاء المقبل..رئيس وزراء الكويت يشارك في قمة دعم العراق في عمان

العالم - الكويت

وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية، إن الشيخ أحمد النواف سيغادر الكويت الثلاثاء المقبل، متوجها إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "الشراكة والتعاون وكيف نعمل معا من أجل دعم العراق واستمرارية دعمه"، والذي يواجه تحديات كبيرة لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة ويحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لمواجهة هذه التحديات.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعلن في 7 ديسمبر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، موعد انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية التي ستعقد في عمّان في 20 ديسمبر الحالي، متوقعاً مشاركة إيران وتركيا فيها.

وشاركت في المؤتمر الأول الذي عقد في بغداد العام الماضي، قطر والسعودية والإمارات والكويت وفرنسا والأردن ومصر وإيران وتركيا.

وكان الجيش الأردني أكد في بيان أنه سينشر دورياته لتأمين مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الذي سيعقد في المملكة وسط احتجاجات تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الجيش سينشر "قوات وآليات عسكرية على الطريق من مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة البحر الميت، تمهيداً لانطلاق مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانية والذي سيعقد في المملكة".

وذكرت "بترا" أن المؤتمر سيعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا.

وكان الأمن العام الأردني أعلن تكثيف انتشار دورياته في محافظات المملكة التي تشهد احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان نقلته الوكالة في وقت سابق إنها ستكثف انتشارها الأمني "لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".