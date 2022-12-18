ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج الادوية الجديدة

العالم - ايران

ولفت رئيس قسم العلوم الصيدلانية بأكاديمية العلوم الطبية الى إن أحد إنجازات الثورة الاسلامية كان النجاح في مجال الطب النووي وصناعة الأدوية المشعة، وقال: الأدوية المشعة من بين الأدوية التي يتم تصنيعها مع المواد والنظائر المشعة، وتستخدم في تشخيص وعلاج الأمراض.

وقال الدكتور علي خلج أحد مؤسسي الأدوية النووية في إيران: إن الكيمياء الطبية لها أبعاد عديدة، ومن جوانب ذلك تحضير المواد الخام الصيدلانية وتحديد هيكل المواد الطبيعية الفعالة، والتحكم الكمي والنوعي للأدوية، والأهم من ذلك فحص العلاقة بين التركيب الكيميائي للأدوية وآثارها وجوانبها ومدة تأثيرها.

وحول مكانة الكيمياء الصيدلانية الإيرانية في المنطقة والعالم، قال: إن إيران تحتل المرتبة الثالثة عشرة في العالم من حيث إنتاج العلوم والمقالات العلمية، ويمكنها أيضًا أن تحتل المرتبة الأولى في المنطقة، ومن حيث الاكتفاء الذاتي فإن لبلادنا مساهمة كبيرة في إنتاج العديد من المواد الخام الصيدلانية، وخاصة الأدوية الجديدة في العالم.

واضاف أستاذ الصيدلة بجامعة طهران للعلوم الطبية: عندما عدت من أميركا، أدركت أن هناك مكانًا فارغًا لهذا المجال في الجامعات الإيرانية، لذلك قررنا أن نبدأ هذا المجال في إيران مع خريجي هذا الاختصاص لم يكن لدينا أي منشآت في تلك السنوات ولهذا لجأنا إلى منظمة الطاقة الذرية، وأخيرًا تم إطلاق هذا المجال باستخدام منشآت منظمة الطاقة الذرية وتعاون العلماء والباحثين بالمنظمة، وتدريب الطلاب الذين يلعبون دورًا فعالاً للغاية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من حيث الأدوية المشعة والمقالات العلمية.

يشار الى ان من المناصب العلمية الأخرى للدكتور علي خلج حصوله على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الصيدلانية من الولايات المتحدة، نائب أمين مجلس التعليم الصيدلي، مشرف على الدورات المتخصصة في كلية الصيدلة بجامعة طهران، عضو لجنة تقييم خريجي الصيدلة خارج البلاد بوزارة الصحة والطب والتعليم الطبي من عام 1991 حتى الآن وأستاذ قسم الكيمياء الصيدلية بجامعة طهران للعلوم الطبية.