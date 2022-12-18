شاهد.. أوكرانيا تعلن حالة تأهب جوي في عموم البلاد

العالم - الأزمة الأوكرانية

لا صوت يعلو على صوت الدبابات الروسية في مدينة باخموت بدونيتسك.

معارك محتدمة يخوضها اوكرانيون مدعومون من روسيا للسيطرة مساحات في دونيتسك، تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من عشرين بلدة في مقاطعة دونيتسك، وإن نحو خمس وعشرين قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف.

وقال رئيس مقاطعة دونيتسك، دينيس بوشيلين:"باخموت هي محور صعب الان، العدو يقوم بجلب تعزيزات كبيرة، حتى من خيرسون، بالطبع خسائر الجيش الاوكراني في الارواح كبيرة، كما ان قوات دونيتسك وقوات فاغنر تقوم بتطويق المدينة والمعارك تجري حاليا في جميع الاتجاهات المحيطة بباخموت".

قيادة عمليات الجنوب الاوكرانية قالت ان روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية بنحو مئة وثلاثة وستين صاروخا خلال الساعات الماضية، تم اسقاط العديد منها، مشيرة الى إن القصف الروسي استمر على مرافق البنية التحتية في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزاباروجيا ودنيبرو، مما أسفر عن سقوط ضحايا وانقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء.

لكن القصف الروسي الذي وصف بالأوسع والأعنف منذ بدء الحرب يبدو انه لم ينتهي بعد، حيث حذرت السلطات الأوكرانية من موجة هجمات روسية جديدة، معلنة حالة التأهب الجوي في عموم البلاد.

الجيش الروسي وفي تعليقه على الضربات المكثفة قال انه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية الى القوات الاوكرانية عبر تلك ضربات، كاشفاً ان الضربة الكبيرة تمت بواسطة أسلحة بالغة الدقة واستهدفت أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة.

وبينما تحتدم المعارك بين الطرفين زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك.

خطوة تأتي بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يتحدث عن محاولة مسؤولين منع كييف من اغتيال رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف اثناء زيارته للخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، واشارت الصحيفة الی ان الولايات المتحدة عارضت محاولة الاغتيال خوفا من أن تؤدي إلى حرب بين اميركا وروسيا.