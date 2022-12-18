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رونالدو يوجه رسالة غامضة قبل ساعات من النهائي مونديال قطر2022!

رونالدو يوجه رسالة غامضة قبل ساعات من النهائي مونديال قطر2022!
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة غامضة إلى جمهوره، خلال الساعات القليلة الماضية.

العالم - رياضة

ونشر رونالدو فيديو على حسابه عبر "إنستغرام"، قبل ساعات من نهائي المونديال المقرر اليوم الأحد بين الأرجنتين وفرنسا، في ملعب لوسيل، حيث يسعى غريمه ليونيل ميسي للظفر باللقب.



وظهر رونالدو خلال الفيديو وهو يؤدي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وفي الخلفية أغنية برتغالية تقول كلماتها: "أنت لا تعرفني، لا تبك كثيرا من أجلي".

وكان يونايتد فسخ عقد كريستيانو رونالدو، بعدما أجرى النجم البرتغالي حوارا تليفزيونيا مع الصحفي بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي للشياطين الحمر.

وما يزال رونالدو يبحث عن ناد جديد ينتقل إليه مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويعيش أسطورة البرتغال أياما حزينة بعد وداع مونديال قطر 2022، حيث ضاع حلمه في التتويج باللقب، وظهر رونالدو باكيا أمام الكاميرات عقب خسارة منتخب البرتغال 0-1 أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

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رونالدو يوجه رسالة غامضة قبل ساعات من النهائي مونديال قطر2022!

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