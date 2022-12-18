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الشيخ قاووق: للتوافق الداخلي لحل أزمة انتخاب الرئيس ولعدم الرهان على وساطات الخارج

الشيخ قاووق: للتوافق الداخلي لحل أزمة انتخاب الرئيس ولعدم الرهان على وساطات الخارج
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنه كلما مر على لبنان يوم وليس فيه رئيس للجمهورية، تزداد معاناة اللبنانيين، وتضيع الفرص التي يدفع ثمنها اللبنانيون في اقتصادهم واستقرارهم.

العالم - لبنان

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله اليوم الاحد لفقيد الجهاد والمقاومة الحاج علي عبد الرضا مرعي في حسينية بلدة كفرا الجنوبية تكريماً لعطاءاته وذكراه العطرة، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن جماعة منطق التحدي والمواجهة، أدخلوا البلد في نفق مظلم، ولا سبيل للخروج منه إلا بالتوافق، وأما الذين ينتظرون وساطات الخارج، فهم ينتظرون الحل الأبعد، لا سيما وأن هذه الوساطات خجولة ولا تزال قاصرة عن إنتاج حل لأزمة انتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد الشيخ قاووق أن حزب الله لا يراهن على الوساطات الخارجية، وهو يدعو للتوافق الداخلي، لأن التوافق هو الحل الأضمن والأقصر والأسرع.

وأوضح أن بين حزب الله وقوات الطوارئ الدولية علاقة تعاون وتنسيق، وهذه العلاقة مستقرة ومستمرة، لأن حزب الله يحترم القرار 1701.

وختم الشيخ قاووق بالقول إن أكثر ما يخشاه رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المواجهة مع حزب الله، وهذا هو سبب تراجعه عن تهديداته برفض اتفاق الترسيم.

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الشيخ قاووق: للتوافق الداخلي لحل أزمة انتخاب الرئيس ولعدم الرهان على وساطات الخارج