المالكي والخزعلي يدينان العمل الإرهابي الذي تعرضت له الشرطة الاتحادية في كركوك

العالم - العراق

وقال المالكي في تغريدة له: "ندين العمل الإرهابي الذي تعرضت له قوة من الشرطة الاتحادية فجر اليوم في ‫ محافظة كركوك‬ أثناء تأديتهم الواجب، و أدى إلى استشهاد ضابط وعدد من أفراد القوة".

وأضاف، أنه "وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الشهداء"، داعيا القيادات الأمنية إلى "إعادة النظر بالخطط الأمنية وملاحقة العصابات الإرهابية التي نفذت الهجوم لينالوا جزاءهم العادل،

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

من جانبه قال الشيخ الخزعلي في تغريدة: إن "الجريمة الإرهابيـة لبقايـا زمـر داعـش التكفيريـة فـي محافظة كركوك، التـي أسـفـرت عـن استشهاد ضابط وعـدد مـن منتسبي قـوات الشرطة الاتحادية الأبطال، تستدعي موقفاً حازماً من قواتنا المسلحة

العراقيـة البطلة لتطهير محيـط محافظة كركوك مـن هـذه العناصر الإجرامية".

وأكمل " كما يجب ملاحقة العناصر الإرهابية والقضـاء عليهـا بعمليات استباقية تضمـن القضـاء علـى حواضـن تلك الجماعات ومقراتها، وتوفير الأمـن فـي المحافظة خصوصاً، وفي باقي المحافظات العراقية عموماً".