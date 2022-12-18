مئات المستوطنين الصهاينة يرقصون في باحات المسجد الاقصی

العالم - مراسلون

تحت ما يعرف البدء بالاحتفال بعيد الانوار لدى المستوطنين اقتحم المئات من عناصر الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الاقصى بحماية شرطة الاحتلال التي عملت على تفريغه من المصلين ومنعهم من الوصول والدخول اليه في يوم النفير العام ضد المستوطنين الذي دعت اليه المرجعيات الدينية والوطنية.

وقال القيادي بحركة فتح ناصر قوس:"المسجد الاقصی اليوم بخطر شديد ويجب علی العالم ان يقف وقفة جدية بوجه ما يحصل من اقتحامات يومية لساحات المسجد الاقصی المبارك وما يخططه الاحتلال الاسرائيلي اتجاه المسجد الاقصی المبارك".

الاضراب الشامل عم بلدتي قلنديا وكفر عقب قضاء القدس استنكارا وتنديدا لجريمة المستوطنين. الالاف شاركوا بتشييع ابناء عائلة مطير الذين تعرضوا لدهس مركبة من قبل أحد المستوطنين قضاء نابلس. المشيعون طالبوا بالانتقام ومحاسبة المستوطنين الذين يعيثون فسادا واجراما.

وقال عضو القوی الوطنية والاسلامية أحمد جلاجل لقناة العالم:"شيعنا شهداء ارتقوا قتلاً بدم بارد من قبل المستوطنين وهذا نتيجة افلات الاحتلال الاسرائيلي لقطعان المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة".

وتشهد الاراضي الفلسطينية تصعيداً من قبل الاحتلال الذي يحذر من تصاعد المواجهات بالضفة الغربية شرارة تلك المواجهات القدس المحتلة.

المئات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي مازالت تقتحم منذ ساعات الصباح باحات المسجد الاقصی المبارك. مقابل ذلك تم منع المئات من الوصول الی باحاته الطاهرة.