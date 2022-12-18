كنعاني: مزاعم الـCIA جزء من الحرب الإعلامية الأميركية ضد إيران

العالم - إيران

وفي تصريح اليوم الأحد، قال كنعاني: لقد شكك المسؤولون الأميركان، في سياق مزاعمهم السياسية الواهية وسلوكهم اللاقانوني، بشان التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا!

وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية أن هذه الحملة الدعائية من جانب الأميركيين والتي ترتكز على الأكاذيب والخداع تحمل أهدافا مختلفة ومنها فرض الضغوط السياسية على إيران والترويج لمخطط إيرانوفوبيا والتضليل على سياساتهم العدوانية.

وشدد كنعاني بالقول: كما أسلفنا مرارا أن التعاون بين إيران وروسيا أخذ بالتوسع في مختلف المجالات الدفاعية وبما يضمن مصالح البلدين وبناء على القوانين والتعهدات الدولية، ولن يكون على حساب أي بلد.

وأكمل: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بنحو مستقل في بناء علاقاتها الخارجية، وفقا لمصالحها الوطنية وفي إطار القانون الدولي ولن تستأذن أحدا في هذا الخصوص.