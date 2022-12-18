الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: مزاعم الـCIA جزء من الحرب الإعلامية الأميركية ضد إيران

كنعاني: مزاعم الـCIA جزء من الحرب الإعلامية الأميركية ضد إيران
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

إعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" مزاعم رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية (الـCIA)، فيما يخص التعاون بين إيران وروسيا، وأيضا اتهامات الأخير الوهمية ضد الجمهورية الإسلامية بشأن الحرب الأوكرانية، بأنها عارية عن الصحة وجزءا من الحرب الإعلامية التي تخوضها واشنطن ضد طهران.

العالم - إيران

وفي تصريح اليوم الأحد، قال كنعاني: لقد شكك المسؤولون الأميركان، في سياق مزاعمهم السياسية الواهية وسلوكهم اللاقانوني، بشان التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا!

وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية أن هذه الحملة الدعائية من جانب الأميركيين والتي ترتكز على الأكاذيب والخداع تحمل أهدافا مختلفة ومنها فرض الضغوط السياسية على إيران والترويج لمخطط إيرانوفوبيا والتضليل على سياساتهم العدوانية.

وشدد كنعاني بالقول: كما أسلفنا مرارا أن التعاون بين إيران وروسيا أخذ بالتوسع في مختلف المجالات الدفاعية وبما يضمن مصالح البلدين وبناء على القوانين والتعهدات الدولية، ولن يكون على حساب أي بلد.

وأكمل: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بنحو مستقل في بناء علاقاتها الخارجية، وفقا لمصالحها الوطنية وفي إطار القانون الدولي ولن تستأذن أحدا في هذا الخصوص.

روابط ذات صلة

كنعاني: القرار المعادي لايران في الجمعية العامة يفتقر إلى الشرعية والمصداقية

كنعاني: أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مسؤولة عن جرائم الكيان الصهيوني

كنعاني ردا على بايدن: هل استثنت عقوباتكم القصوى الإيرانيات؟

الخارجية الإيرانية ترد على مزاعم 'وول ستريت جورنال'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسمياً.. مبابي يحصد جائزة هداف مونديال قطر

الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة

هزة أرضية تضرب الحدود السورية التركية

كنعاني: مزاعم الـCIA جزء من الحرب الإعلامية الأميركية ضد إيران

بانوراما: تهديد يمني بقصف اهداف سعودية واماراتية وسيناريوهات تونس بعد الانتخابات

العراق.. الساعدي يتعهد بقصاص سريع من منفذي جريمة كركوك