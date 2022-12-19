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منتدى طهران الثالث للحوار ينطلق اليوم بكلمة وزير الخارجية الايراني

منتدى طهران الثالث للحوار ينطلق اليوم بكلمة وزير الخارجية الايراني
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

ينطلق اليوم الاثنين منتدى طهران الثالث للحوار (TDF 2022) تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نهج للصداقة وبناء الثقة" بكلمة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وبعض المسؤولين والمفكرين الاجانب.

العالم - ايران

وسيشارك في هذا المنتدى حوالي 70 شخصًا من 36 دولة ، بمن فيهم مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد ابحاث ومفكرين وباحثين.

كما يشارك في المنتدى مدراء مراكز فكر وسفراء ورؤساء ممثليات اجنبية مقيمين في طهران.

وستتم في الاجتماعات الأربعة لهذا المنتدى بعد الافتتاح ، بحث ومناقشة آخر التطورات في غرب آسيا والأمن في الخليج الفارسي، والروابط الإقليمية وأمن الطاقة ، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والعالمية ، وآفاق السلام والحكومة الشاملة في أفغانستان.

يذكر ان منتدى طهران للحوار ، الذي عقدت جولتاه الأولى والثانية في عامي 2019 و 2020 ؛ قد لعب دورًا بارزًا في التقريب والتفاعل بين المسؤولين والمفكرين السياسيين في مجال الدراسات الدولية والإقليمية ، وخاصة في مجال غرب آسيا.

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