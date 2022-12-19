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الرئيس الإيراني يستقبل وزير خارجية نيكاراغوا

الرئيس الإيراني يستقبل وزير خارجية نيكاراغوا
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، الاحد، وزير خارجية نيكاراغوا "دنيس مونكادا".

العالم - ايران

وخلال اللقاء، استنكر رئيسي، استغلال امريكا والغرب للاليات الدولية مثل حقوق الانسان ضد الدول المستقلة، مؤكدا على ان تعزيز التعاون بين الدول الرديفة يشكل احد السبل الكفيلة بافشال ضغوط جبهة الاستكبار.

واعتبر رئيسي الطاقات المتوفرة في منطقة امريكا اللاتينية، بما في ذلك نيكاراغوا، ارضية مناسبة لتوسيع العلاقات بين هذه الدول والجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه بالعلاقات الجيدة بين طهران ومناغوا وتعاون البلدين البناء على الصعيد الدولي والمنظمات الاممية، واصفا الصمود بوجه السياسات العدائية والضغوط الاستكبارية لاسيما امريكا، من الاسباب المواتية لتعميق هذه الاواصر.

بدوره أشاد وزير خارجية نيكاراغوا بقوة ايران وصمودها امام الضغوط الناجمة عن الحظر الامريكي.

واكد"مونكادو" على اهمية تنظيم وتنفيذ وثيقة للتعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين ايران ونيكاراغوا، والتسريع في وتيرة الاجراءات لهذا الغرض.

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