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هنا امريكا؛ اكبر المتشدقين بحقوق الإنسان والمرأة

هنا امريكا؛ اكبر المتشدقين بحقوق الإنسان والمرأة
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

بذلت أمريكا ، اكبر المتشدقين بـ "حقوق الإنسان" و "حقوق المرأة" خلال الأيام الاخيرة جهودا كبيرة لالغاء عضوية ايران في "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة" بدعوى أن حقوق المرأة لا تحترم في جمهورية إيران الاسلامية .


صحيفة "واشنطن إكزامينر" الامريكية : كل 98 ثانية تتعرض امرأة في أمريكا للاعتداء الجنسي! .

صحيفة "يو اس ايه توداي": بحسب تقرير الشبكة الوطنية للاغتصاب، فان الولايات المتحدة تشهد جريمة اعتداء جنسي كل 98 ثانية، وفي كل ثماني دقائق يكون ضحية الاعتداء طفل.

مجلة فوربس: حوالي ثلث السجينات في العالم محتجزات في الولايات المتحدة.

ختام الكلام "لو كنت طبيبا لعالجت نفسك!" .

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