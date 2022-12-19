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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: انفجار صهريج للوقود داخل نفق يربط شمال أفغانستان بالعاصمة كابول يخلف أكثر من 63 قتيلا و32 جريحا حتى الآن
بدون تعليق..هذه الأيام في فلسطين+فيديوهات
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/12/19/167142555421661900.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/12/19/167142555421661900.mp4
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الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش
العالم-فلسطين
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العالم الاسلامي
فلسطین
فيديو
الاحتلال
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