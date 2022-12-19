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بدون تعليق..هذه الأيام في فلسطين+فيديوهات

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

العالم-فلسطين

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بدون تعليق..هذه الأيام في فلسطين+فيديوهات

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