عالم أعصاب عراقي يكتشف بصمة التوحد في الدماغ

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وبعد بحوث وتجارب دامت لأكثر من 5 سنوات اكتشف الصالحي وهو رئيس قسم الصحة النفسية في مركز البحوث النفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصمة منفردة للتوحد في دماغ الأطفال باستخدام تقنيات غاية في التعقيد، تختلف تماماً عما تم اكتشافه سابقاً ضمن هذا الصدد.

ويساعد هذا الاكتشاف بشكل كبير في تشخيص اضطرابات طيف التوحد لدى الأطفال في سن مبكرة ومن عمر 3 أشهر ولغاية سنتين، ومن عمر سنتين فأكثر، مما سيساهم بشكل كبير أيضاً في وضع الخطط العلاجية والتدخل المبكر لهؤلاء الأطفال، وأيضاً في فتح آفاق البحوث المستقبلية التي من شأنها إيجاد علاج شاف للتوحد بإذنه تعالى.. وقد تم نشر نتائج بحثه الأصيل في مجلة علمية محكمة.