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هل ستتذوق السعودية مجددا مرارة عدوانها على اليمن؟

هل ستتذوق السعودية مجددا مرارة عدوانها على اليمن؟
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

غرد حساب على موقع التواصل الاجتماعي في توتير حول عودة المعارك في الحدود اليمنية السعودية.

العالم - اليمن

وكتب "مجدي عُقبة" في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "بشارة خير وسائل إعلام سعودية تتحدث عن مقتل عدد من الجنود السعوديين في جيزان بعد استهدافهم بطائرة مسيرة حوثية ع حد وصفهم . عودة المعارك في الحدود تعني أن الحرب عادت إلى مربعها الاول وانهيار كل التفاهمات .

يذكر انه هدد مسؤولين في مجلس الشورى اليمني بقصف الامارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم، موضحين أن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية.

كما اكد المسؤولون اليمينون أن العدوان لن ينتهي إلا بالقوة الضاربة وقصف الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات.

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