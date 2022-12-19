هذا ما قاله السيد السيستاني لدى استقباله اليوم رئيس فريق التحقيق الاممي

العالم - العراق

ونقل الزميل معتز العبودي عن بيان أصدره مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف قوله، ان السيد السيستاني استمع الى توضيح موجز منه حول الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ انشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2379) في عام 2017م.

واستذكر سماحته خلال هذا اللقاء الانتصار الكبير الذي حقّقه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات "داعش" الإرهابية، مشيدا في الوقت نفسه "بإجلال وإكبار" بالتضحيات الجسام التي قدّمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحّماً على شهدائهم الأبرار وداعياً للمصابين منهم بالشفاء والعافية.

وأكد شماحته على أنه لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر "داعش" ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية، مشدّداً على ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد.

كما أكّد سماحته على ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين.

وعبّر سماحته عن تمنياته للسيد كريستيان ريتشر وفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم.





