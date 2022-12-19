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استشهاد شاب فلسطيني من وحدة هندسة العبوات في كتيبة جنين

استشهاد شاب فلسطيني من وحدة هندسة العبوات في كتيبة جنين
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المصادر الطبية في فلسطين، اليوم عن استشهاد الشاب تامر نشرتي متأثراً بإصابته إثر انفجار عبوة ناسفة خلال الإعداد للتصدي لقوات الاحتلال الأسبوع الماضي.

العالم-فلسطين

وكان الشهيد أصيب الأسبوع الماضي خلال الإعداد وهو أحد عناصر وحدة هندسة العبوات الناسفة في كتيبة جنين.

وكانت كتيبة جنين-سرايا القدس حملت الاحتلال "الإسرائيلي" الاثنين الماضي المسؤولية كاملة عن التفجير الذي أصاب الأخوة المجاهدين في وحدة الهندسة بجنين ، وفي ظل وجود طيران الاحتلال قبل موعد الانفجار بدقائق.

وقالت الكتيبة إن الأيام القادمة ستثبت أساليب الاحتلال الجبانة التي يستهدف بها مجاهدينا الأبطال وأبناء شعبنا الصابر.

مصادر محلية كانت قد أعلنت عن إصابتين جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم جنين .

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