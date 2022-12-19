وزير خارجية نيكاراغوا: ندين أي محاولة لزعزعة الامن في إيران

العالم - ايران

وقال مونكادا اليوم الإثنين في منتدى طهران الثالث للحوار (TDF 202): أشكر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشقيقي أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني على تنظيم الاجتماع الثالث في طهران، وأبلغكم تحيات رئيس نيكاراغوا.

واضاف: ان السياسة الإيرانية قائمة على حسن الجوار وتؤكد على ضمان الحقوق الدولية وتعزيز العلاقات على اساس بناء الثقة.

ووصف مونكادا علاقات بلاده مع إيران بأنها ودية وأخوية ومناهضة للإمبريالية، مشددا على دعم نيكاراغوا لايران حكومة وشعبا وقال: نحن نؤمن بالصداقة متعددة الأطراف من أجل ضمان السلام والأمن والتقدم.

اكد وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا ان بلاده تدين أي محاولة لزعزعة الأمن في إيران ، وكذلك فرض اجراءات حظر غير قانونية ضدها.

وذكر: أن إنحدار الولايات المتحدة بات وشيكا ونقترب من وقف الاستعمار والإمبريالية، مضيفا: أن اجتماع طهران من شأنه أن يوفر فرصة للتعاون بين شعوب العالم.

وفي اشارة الى الحرب في اوكرانيا قال ان الولايات المتحدة الامريكية انتهكت الحقوق الدولية واستغلت من الاتحاد الاوروبي واوكرانيا للهجوم على روسيا وحدودها وتهدد السلام و الامن الدولي.

وانطلق منتدى طهران الثالث للحوار صباح اليوم الاثنين في طهران بمشاركة مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نهج للصداقة وبناء الثقة.

ويستضيف المنتدى نحو 70 شخصا من 36 دولة بمن فيهم مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين.

يذكر ان منتدى طهران للحوار، الذي عقدت جولتاه الأولى والثانية في عامي 2019 و 2020 ؛ قد لعب دورا بارزا في التقريب والتفاعل بين المسؤولين والمفكرين السياسيين في مجال الدراسات الدولية والإقليمية ، وخاصة في مجال غرب آسيا.