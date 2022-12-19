الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية نيكاراغوا: ندين أي محاولة لزعزعة الامن في إيران

وزير خارجية نيكاراغوا: ندين أي محاولة لزعزعة الامن في إيران
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية نيكاراغوا، "دنيس مونكادا" أن إنحدار الولايات المتحدة الأمريكية بات وشيكا ملفتا ان العالم على وشك التعددية للدول المستقلة.

العالم - ايران

وقال مونكادا اليوم الإثنين في منتدى طهران الثالث للحوار (TDF 202): أشكر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشقيقي أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني على تنظيم الاجتماع الثالث في طهران، وأبلغكم تحيات رئيس نيكاراغوا.

واضاف: ان السياسة الإيرانية قائمة على حسن الجوار وتؤكد على ضمان الحقوق الدولية وتعزيز العلاقات على اساس بناء الثقة.

ووصف مونكادا علاقات بلاده مع إيران بأنها ودية وأخوية ومناهضة للإمبريالية، مشددا على دعم نيكاراغوا لايران حكومة وشعبا وقال: نحن نؤمن بالصداقة متعددة الأطراف من أجل ضمان السلام والأمن والتقدم.

اكد وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا ان بلاده تدين أي محاولة لزعزعة الأمن في إيران ، وكذلك فرض اجراءات حظر غير قانونية ضدها.

وذكر: أن إنحدار الولايات المتحدة بات وشيكا ونقترب من وقف الاستعمار والإمبريالية، مضيفا: أن اجتماع طهران من شأنه أن يوفر فرصة للتعاون بين شعوب العالم.

وفي اشارة الى الحرب في اوكرانيا قال ان الولايات المتحدة الامريكية انتهكت الحقوق الدولية واستغلت من الاتحاد الاوروبي واوكرانيا للهجوم على روسيا وحدودها وتهدد السلام و الامن الدولي.

وانطلق منتدى طهران الثالث للحوار صباح اليوم الاثنين في طهران بمشاركة مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نهج للصداقة وبناء الثقة.

ويستضيف المنتدى نحو 70 شخصا من 36 دولة بمن فيهم مسؤولين سياسيين ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرين وباحثين.

يذكر ان منتدى طهران للحوار، الذي عقدت جولتاه الأولى والثانية في عامي 2019 و 2020 ؛ قد لعب دورا بارزا في التقريب والتفاعل بين المسؤولين والمفكرين السياسيين في مجال الدراسات الدولية والإقليمية ، وخاصة في مجال غرب آسيا.

روابط ذات صلة

عبد اللهيان: مستعدون لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول الخليجية

كمال خرازي: خضنا حربا هجينة، ولا نسعى لصنع قنبلة نووية رغم قدراتنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. نداء عاجل من زيلينسكي الى الغرب بهذا المضمون..

دورية صهيونية تتفقد الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي مع لبنان

شاهد.. إنتهاء صلاحية جاسوس الرياض في تويتر

كريستيان ريتشارد.. رئيس التحقيق الاممي بجرائم 'داعش': حضينا بشرف عظيم بلقاء السيد السيستاني

وزير خارجية نيكاراغوا: ندين أي محاولة لزعزعة الامن في إيران

استشهاد 4 من قوات الأمن جنوب شرق إيران