حديث البحرين.. شركة العائلة الحاكمة

العالم - حديث البحرين

فالملك الممسك بقوة القمع بالحكم بفعل ما يشاء وفق المصالح الخاصة، ففي الـ24 من نوفمبر المنصرم حملت الجريدة الرسمية قرارا من وزارة البلديات قرارا يقضي باستملاك أراض للمنفعة العامة في منطقة تدعى حقيرة وقام الملك بموجب هذا المرسوم بوضع يده على كل الأراضي والسواحل والمناطق المغمورة بالمياه وبدأ بتوزيعها كما يشاء.

فوزع قسائم كبيرة على أفراد من عائلته ووزراء عسكريين ومسؤولين وبعد ذلك قامت الحكومة باستملاكها بمبالغ خيالية تحت عنوان المنفعة العامة، وهذا نموذج بسيط يدل على كيفية إدارة البلاد من قبل الملك والعائلة الحاكمة في البحرين.

وفي هذا الإطار منظمة الديمقراطية للعالم العربي تقول إن ملك البحرين حمد يدير البلاد كما لو كانت شركة عائلة خاصة به.

وناقش الربنامج هذه الموضوعات مع الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي، وعضو المجلس الاسلامي في البحرين الشيخ حسن العصفور.

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