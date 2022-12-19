سوريا والسودان يبحثان علاقات التعاون المشترك في مجال البحث العلمي الزراعي

العالم-سوريا

ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات السورية السودانية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل وتطوير اتفاق التعاون العلمي الموقع بين وزارتي التعليم في البلدين وتحديثه وتجديده، من خلال التنسيق والتعاون مع السفير السوداني في سورية من أجل تبادل المنح الدراسية في الاختصاصات المهمة التي يتميز بها البلدان.

وأشار الوزير إبراهيم إلى الحاجة لإقامة برامج تعاون علمي وبحثي مشتركة في مجالات الثروة الحيوانية والحراج والغابات التي تتميز بها السودان، وتوجيه رسائل الماجستير والدكتوراه في الدراسات العليا بالجامعات نحو التركيز على المواضيع المطلوبة، منوها بدور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، واتفاق التعاون العلمي الموقع معه من أجل تنشيط البحث العلمي المشترك في هذا المجال.

بدوره لفت الوزير البشري إلى أهمية البحث العلمي وضرورة التوجه نحو الزراعة المبنية على أسس علمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والري واستثمار مخرجات الأبحاث الزراعية بالشكل الأمثل، مستعرضاً ما تقوم به منظمة (أكساد) في الولايات والأقاليم السودانية، وضرورة أن يستفيد الباحثون من مكتبتها العلمية الغنية في المجالات المذكورة، مشيراً إلى أنه تتم زراعة أكثر من 400 ألف هكتار سنوياً في السودان.

ونوه المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد بدور وزارة التعليم العالي في مجال دعم الجهات المعنية والوزارات، بالخبراء والفنيين والأساتذة الذين حققوا تنمية حقيقية في سورية، وسعيها نحو البحث العلمي التطبيقي الذي ينجم عنه مشاريع تنموية تؤدي إلى النمو والنهوض في القطاعات المختلفة، ولا سيما الزراعية والصناعية والسياحية، والتي لها دور أساسي وفاعل في إحداث التنمية الحقيقية، وتحقيق الأمن الغذائي.

حضر اللقاء عن الجانب السوداني المهندس عبد الله عيسى زايد وزير الزراعة في إقليم النيل الأزرق، والمهندس الصادق محمد عثمان الوزير المكلف مدير عام وزارة الإنتاج بولاية النيل الأبيض، والمهندس عبد المنعم حسن خليفة الوزير المكلف مدير عام وزارة الإنتاج في ولاية الجزيرة، والسفير السوداني بدمشق الدكتور طارق التوم.