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الاتحاد الوطني يعلّق حضوره بجلسات مجلس وزراء منطقة كردستان

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

الخلاف بين الحزبين الكرديين وصل إلى طريق مسدود بعد أن أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تعليق حضوره في جلسات مجلس وزراء الإقليم.

العالم - خاص بالعالم

ويبرز في هذا الاثناء تدخل وساطات دولية وأخرى من خلال بعثة الأمم المتحدة، لحل الخلاف القائم بين الحزبين الكرديين

بعد تلويح أعضاء بارزين في الاتحاد الوطني باللجوء إلى نظام الإدارة الذاتية في السليمانية بعيدا عن أربيل (عاصمة الإقليم)، كما حدث في تسعينيات القرن.

ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت دخلت على خط الوساطة وأجرت سلسلة اجتماعات مع الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني الكردستاني.

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن تلقي إقليم كردستان العراق تهديدا من دول ضمن التحالف الدولي بقطع المساعدات المالية والتسليحية عن قوات البيشمركة بسبب استمرار الخلافمابين الحزبين الكرديين والتلويح بانفصال السليمانية.

الجهات المسؤولة في الحزب الديمقراطي الكردستاني أكدت ان الخلافات بين الحزبين الرئيسين مستمرة لحد الان، واهم اسباب الخلافات ان واردات محافظة السليمانية التي هي تحت سيطرة حزب الاتحاد الوطني (المنافذ الحدودية . الضرائب . والدوائر الحكومية المتواجدة في السليمانية وضواحيها ) لا تصب في خزينة وزارة مالية حكومة اقليم كردستان العراق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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