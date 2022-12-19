وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يختتم زيارته لايران ويغادر إلى فيينا

العالم - ايران

وغادر وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، برئاسة "ماسيمو أبارو" ، نائب المدير العام للوكالة ، طهران متوجها إلى فيينا صباح اليوم (الاثنين).

وقام ماسيمو ابارو ، الذي وصل إلى طهران يوم امس الأحد ، بعقد مباحثات مع الوفد الإيراني برئاسة بهروز كمالوندي ، النائب والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، ومع رضا نجفي مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية والمدير العام لنزع السلاح والأمن الدولي في مبنى وزارة الخارجية .

الى ذلك التقى ابارو خلال هذه الزيارة أيضًا مع محمد إسلامي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية واجرى معه جولة من المحادثات .

كما اجرى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذري مباحثات في طهران تناولت قضايا الضمانات فضلا عن مناقشة التعاون المستقبلي والخطط المشتركة.

وصرح وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان ، في خطابه في الدورة الثالثة لمنتدى حوار طهران اليوم الاثنين ان نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجرى محادثات بناءة واستشرافية مع منظمة الطاقة الذرية أمس.

وكان محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية قد اعلن في وقت سابق عن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران قبل ان تؤكد الوكالة هذه الزيارة.