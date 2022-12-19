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السياسي الأعلى: تقارير القوات المسلحة تؤكد الجهوزية التامة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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