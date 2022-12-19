الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني: استضافة كاس العالم بنجاح مدعاة فخر الدول الاسلامية

وزير الخارجية الايراني: استضافة كاس العالم بنجاح مدعاة فخر الدول الاسلامية
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، على ان استضافة قطر لمونديال 2022 بنجاح، مدعاة للفخر بالنسبة للدول الاسلامية.

العالم - ايران

"امير عبداللهيان"، قال ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين في طهران، بمساعد وزير خارجية قطر للشؤون الاقليمية "محمد عبد العزيز الخليفي".

وهنأ وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء، بمناسبة حلول "اليوم الوطني القطري" ايضا؛ كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضافا الى اخر المستجدات المتعلقة بـ "مفاوضات الغاء الحظر عن ايران".

كما اكد امير عبداللهيان والخليفي، على ارادة طهران والدوحة في توسيع العلاقات الثنائية بشتى المجالات السياسية والاقتصادية.

علما ان مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الدولية "محمد بن عبد العزيز الخليفي" يزور طهران على راس وفد، لحضور اجتماع "منتدى طهران للحوار" الذي بدا اليوم في نسخته الثالثة.

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني ونائبة الأول يهنئان بيوم قطر الوطني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. عبد اللهيان: نرحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار

بالفيديو.. الاتحاد الوطني يعلّق حضوره بجلسات مجلس وزراء منطقة كردستان

البنك المركزي العراقي..حزمة من القرارات بشأن التعامل بالدولار

حركة أمل اللبنانية: الحوار هو أرقى أشكال الديمقراطية في صناعة الحلول

مسؤولان روسيان:التواجد العسكري الأمريكي والتركي في سوريا جريمة

صنعاء: حالة اللا سلم واللا حرب غير مقبولة ولن تطول