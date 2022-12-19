وزير الثقافة يحذر من حرب اعلامية ضروس ضد الجمهورية الاسلامية

العالم - ايران

واعتبر "اسماعيلي"، في تصريح له اليوم، ان الثورة الاسلامية انطلقت من قيم ثقافية رصينة؛ مبينا ان التصدي لمؤامرات العدو رهن بوجود هذه الدعامة في المجتمع.

وتطرق وزير الثقافة الى دور "منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية" (الايرانية)، في سياق افشال الحرب الاعلامية التي يخوضها العدو ضد البلاد؛ قائلا : ان نظام الجمهورية الاسلامية يتمتع بقاعدة اساسية على صعيد الثقافة الدولية، متمثلة في منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية.

واضاف، ان المستشارين الثقافيين الذين توفدهم "المنظمة" الى الدول المختلفة، هم في الواقع قادة ومجاهدون في ساحة الحرب الاعلامية الدولية ضد ايران؛ مؤكدا على ضرورة تزويد هؤلاء المضحين بالمعدات والسلاح المناسب لضمان انتصاراتهم في هذه الحرب.

وخلص اسماعيلي الى القول : ان المهمة الرئيسية الملقاة على منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، هي تقديم صورة حقيقية ومنطقية عن الجمهورية الاسلامية الايرانية.