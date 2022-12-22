رغم الوعود.. الشباب في السعودية يعانون من البطالة والفقر

العالم - خاص بالعالم

حيث فضحت دراسة متخصصة واقع البطالة لدى الشباب في السعودية والوعود الكاذبة لولي العهد محمد بن سلمان وما يروج له من رؤية اقتصادية لعام 2030.

مؤسسة الملك خالد وخلال دراسة اقتصادية لها قالت انه رغم الوعود بتخفيض البطالة، فإن النسب لدى الفئة العمرية التي استهدفها التقرير ازدادت، حيث كان معدل الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب في عام 2015 تساوي 16% الا انها قفزت في منتصف عام 2022 الى25% لتبقى الوعود الكاذبة أهم إنجازات بن سلمان.



هذا بينما قال ناشطون سعوديون ان السلطات شددت من قبضتها الامنية وان العراقيل الادارية ادت الى مصادرة العديد من فرص العمل ونشر الناشطون مقطع فيديو لشاب سعودي يبيع مواد غذائية في الشارع وهو يتعرض للبتزاز من قبل البلدية



كما نشر اخرون مقطع فيديو لمسن سعودي يشكو من الوضع السيء الذي يعاني منه في التنقل بين دوائر الضمان الاجتماعي. معلقا بانه اصبح فقير ولم يعد يملك لقمة العيش.

هذا كما ارتفع الدين العام في المملكة وقالت وسائل اعلام سعودية انه وصل الى رقم قياسي وتضاعف 7 مرات منذ عام2015 حتى اليوم في اشارة واضحة الى فشل سياسة بن سلمان وعدم تحقق المشاريع التي اعلن عنها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...