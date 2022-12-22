استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال في جريمة اقتحام مرقد النبي يوسف(ع)

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التصدي الفلسطيني لاليات الاحتلال الاسرائيلي للمدينة الواقعة شمال الضفة اسفر عن استشهاد الشاب احمد عاطف دراغمة واصابة37 فلسطينيا بجراح.

معركة جديدة عنوانها الاستيطان والمستوطنين الذين لا يكتفون بالعدوان على الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) وانما حتى في المناطق التي من المفترض انها تتبع امنيا واداريا للسلطة الفلسطينية.

ومع اعلان بنيامين نتنياهو عن تشكيل حكومته الجديدة التي تنتظر خلال الاسبوع المقبل مصادقة الكنيست الاسرائيلي لتبدأ العمل.

فان هذه الحكومة كما يرى المراقبون سيكون عينها على الضفة الغربية بشكل كبير في ظل تسلم المتطرف سمطرتش مسالة الاستيطان والادارة المدنية في الضفة والاخير، لم يخف ان احد اهدافه الرئيسة هو ضم القدر الاكبر من الضفة الغربية لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

الضم الاسرائيلي للضفة الغربية وان لم يتوقف على مدار السنوات الماضية لكنه كان يتم في صمت اليوم مع حكومة نتنياهو سيخرج للعلن.

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