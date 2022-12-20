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الرياضة ليست سياسية .. مونديال قطر خير دليل !!

الرياضة ليست سياسية .. مونديال قطر خير دليل !!
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

مونديال قطر : حسب الظاهر، فاز المنتخب الأرجنتيني بالبطولة وأخذ الكأس إلى "بوينس آيريس" كما خسر المنتخب الفرنسي المباراة النهائية وحلّ وصيفا.

لكن جوهريا ، كان لكأس العالم 2022 العديد من الخاسرين الكبار والعديد من الفائزين الكبار. لم يشارك المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في مونديال 2022 ، لكن فلسطين ، وبشكل أدق ، كانت "القضية الفلسطينية" و "قضية تحرير القدس" من الفائزين بلا منازع في مونديال قطر.

إظهار كراهية الرأي العام للعالم الإسلامي تجاه الكيان الصهيوني في مونديال قطر اثبت أن سياسة التطبيع العربية مع الكيان الإسرائيلي لا تحظى بأي دعم من الرأي العام للعالم الإسلامي.

رسام كاريكاتير إسرائيلي ، قال لب الكلام من خلال نشره تصميما كاريكاتيريا : "خسرنا كأس العالم ، بدون حتى ان نلعب".

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