شاهد..رد نشطاء التواصل الحازم على ترهات "أدرعي"

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. مما لا شك فيه أن إسم عرين الأسود أصبح كابوسا بالنسبة للإحتلال"أفيخاي أدرعي" المتحدث بإسم جيش الإحتلال، أو مهرج جيش الإحتلال كما يحلو للناشطين العرب تسميته، خرج بمقارنة بين عرين الأسود وبين أسود الأطلس أي المنتخب المغربي لكرة القدم. أدرعي حاول زرع الفتن من خلال هذه المقارنة في محاولة بائسة لإخفاء الإمتعاض الكبير مما يفعله أبطال عرين الأسود.

رد رواد شبكات التواصل على افيخاي ادرعي بشكل حازم حيث كتب "التميمي" مغردا: "الم ترَ الكرة واعلام فلسطين في ايدي هؤلاء والبارودة واعلام فلسطين في أيدي الآخرون كلهم اسودنا!! ما يربكك هو ارتفاع وجودة التنضيمان كلهم، حتى دحر كيانكم المؤقت فهوى زائل".

علق "عائض القرني" حول هذا الموضوع مغردا: "لا بد أن توصل إلى المحتلين جماعتك بأن الشباب العربي مهما اغوتهم في كراهية البعض تحت مخططكم في المنطقة بأنهم لم ينسوا قضيتهم وبيننا الأيام".

أما "محمد مصطفى" فرد على اردعي بسخرية كاتبا: "هي لسه الرسالة موصلتش بعد اللي شوفتوا في قطر".

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