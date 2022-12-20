باحثون ايرانيون يكتشفون طريقة جديدة لمعالجة سرطان الكبد

العالم - ايران

وقالت زهراء حاجي حسن ، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والتقنيات الحديثة بجامعة طهران والمسؤولة عن المشروع البحثي "إنتاج الانصهار المؤتلف لفيوجن Bovicin HC5 و CPP لعلاج سرطان الكبد" عن هذا الإنجاز البحثي : يستخدم في الطريقة العلاجية لعلاج سرطان الكبد من AMP بخصائص مضادة للسرطان (Bovicin HC5) التي تنتجها بكتيريا Streptococcus bovis.

واضافت الباحثة الايرانية: أيضًا في هذا المشروع البحثي، من خلال الجمع بين CPP (الببتيد المخترق للخلايا) مع بروتين bovicin HC5، زاد نفاذه لخلايا الكبد. وسيؤدي ذلك إلى دخول الدواء إلى خلايا سرطان الكبد بطريقة مستهدفة. واوضحت انه في خطة علاج سرطان الكبد هذه، تم إنتاج هذا الاندماج المصمم بشكل متجانس في بكتيريا الإشريكية القولونية وثبت فعاليته على خط خلايا سرطان الكبد.

وحول ميزة هذا النوع من العلاج مقارنة بطرق العلاج الكيميائي الشائعة، قالت زهراء حاجي حسن: في علاج سرطان الكبد، يتم استخدام طريقة العلاج باستخدام التكنولوجيا الحيوية نظرًا للخصوصية العالية وصغر حجم CPP ، بالإضافة إلى الاختراق المستهدف من الدواء فقط في خلايا سرطان الكبد، سيتم أيضًا تقليل جرعة الدواء المستخدم بشكل كبير، مما يقلل لاحقًا من الآثار الجانبية المحتملة للدواء وسميته مقارنة بأدوية العلاج الكيميائي الأخرى.

وأضافت: استخدام AMPs هو أحد طرق العلاج الجديدة، وفي خطة علاج سرطان الكبد، تم لأول مرة دمج AMP و CPP ، والتي لديها القدرة على علاج سرطان الكبد.

وحول تاريخ علاج سرطان الكبد بهذه الطريقة، قالت الباحثة بجامعة طهران: هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الطريقة في إيران لعلاج سرطان الكبد، على الرغم من إجراء مماثل في العالم، إلا أن الاندماج مصمم في سرطان الكبد، وهذه طريقة جديدة للعلاج على المستوى العالمي تماما.