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شاهد..قوات الاحتلال تفشل في اعتقال أحد مقاومي الجهاد الإسلامي في بيت لحم

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي حاصرت منزل الأسير المحرر عياد الهريمي التي فشلت في اعتقاله.

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت لحم فجراً، وتوجهت لمنزل الأسير المحرر عياد الهريمي وطالبته بتسليم نفسه بعد محاصرة منزله في شارع الصف وسط بيت لحم وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين لساعات.

وأوضحت المصادر، أن المقاوم الهريمي، وهو أسير محرر، وأحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة بيت لحم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة لبيت لحم مع استمرار الاشتباكات ومحاصرة منزل الأسير المحرر الهريمي في بيت لحم.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش داخل المنازل المجاورة لمنزل المطارد عياد الهريمي في مدينة بيت لحم بحثًا عنه.

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