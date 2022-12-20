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الأسير ناصر أبو حميد... مسيرة نضالية حتى الشهادة

الأسير ناصر أبو حميد... مسيرة نضالية حتى الشهادة
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

استشهد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد فجر اليوم الثلاثاء في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

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