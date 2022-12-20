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رئيس الجمهورية: الشهيد سليماني رمز لمحاربة الإرهاب في العالم

رئيس الجمهورية: الشهيد سليماني رمز لمحاربة الإرهاب في العالم
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية السيد "إبراهيم رئيسي" : إن الشهيد قاسم سليماني رمز للمقاومة والصمود ومحاربة الإرهاب في العالم.

العالم - ايران

وأضاف السيد رئيسي في رسالة عبر الفيديو بمناسبة ذكرى تأسيس إذاعة المقاومة : الشهيد سليماني كان شخصية عظيمة لديه أسلوب، ونهج خاص به يمكن أن يستفيد منه العالم الإسلامي.

وأكد رئيس الجمهورية: الهدف من تدشين إذاعة المقاومة هو تبيين المقاومة والتوعية وإعداد شعبنا وشباب المنطقة والدول المضطهدة في العالم ويعتبر عملا مباركا للغاية.

وقال: أشكر مسؤولي إذاعة المقاومة وأثمن جهودهم، لافتا إلى أن الشهيد سليماني وحياته ومقاومته وإنسانيته، ومحبته للناس وحبه للشهداء وسلوكه ومواجهته للعدو، رمز للمقاومة والصمود ومكافحة الإرهاب في العالم.

وأقيمت المراسم صباح اليوم الثلاثاء بحضور مسؤولي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وابنة الشهيد سليماني وجمع من قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية وعائلات الشهداء.

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رئيس الجمهورية: الشهيد سليماني رمز لمحاربة الإرهاب في العالم

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