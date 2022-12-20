الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن

وزير خارجية البحرين: نسعى للحصول على اتفاقيات تخدم العراق

وزير خارجية البحرين: نسعى للحصول على اتفاقيات تخدم العراق
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ان بلاده تدعم استقرار العراق وتسعى للخروج باتفاقيات تخدمه.

العالم - البحرین

وقال وزير الخارجية البحريني اليوم الثلاثاء، في كلمة بمؤتمر قمة بغداد الثاني الذي يعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان : "نأمل الخروج باتفاقات تدعم العراق"، مضيفا ان "بلاده تدعم كل الجهود لتحقيق استقرار العراق وأمنه".

وأضاف: "حريصون دائما على تعزيز التعاون مع العراق واستعادة دوره في المنطقة".

وأوضح وزير الخارجية البحريني: "نرفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق الداخلية"، مبينا ان "الربط الكهربائي له مردود اقتصادي كبير على العراق".

وأكد: "نتضامن مع العراق لتحقيق تطلعات العراقيين"، لافتا الى انه "يجب الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية ب‍العراق".

روابط ذات صلة

مؤتمر بغداد اثنان وآفاق التعاون بين دول الجوار

ماكرون: سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق

شاهد.. تفاصيل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الأردن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن .. الكويت: اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق تعتبر مثالا للسعي في استعادة أهميته

3 إصابات بين جنود الاحتلال بعملية 'دهس' في النقب

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن وزير خارجية البحرين: نسعى للحصول على اتفاقيات تخدم العراق

شاهد بالفيديو.. غزة توعد الاحتلال بصاعق يفجر المفاجآت بعد استشهاد الاسير ابوحميد

شاهد بالفيديو.. احياء ذكرى سفير اليمن 'ايرلو' شهيد حرب الدفاع المقدس والدبلوماسية

شاهد بالفيديو.. شاهد.. نهاية مقاوم فلسطيني شجاع