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صحميفة يديعوت أحرونوت العبرية: إصابة عنصرين من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس في النقب

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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