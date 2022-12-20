الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن اخر تطورت التحقيق في سرقة القرن بالعراق

الكشف عن اخر تطورت التحقيق في سرقة القرن بالعراق
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشف القاضي العراقي وائل عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، عن اخر تطورات التحقيق في سرقة أموال الضرائب، فيما اكد ان هنالك رؤوسا كبيرة تقف خلف المتهم الأول نور زهير تحاول انهاء التحقيق في سرقة القرن.

العالم - العراق

وقال عبد اللطيف، إن "مدة الكفالة التي أعطيت للمتهم الأول في سرقة أموال الضرائب مفتوحة لحين استرجاع جميع الأموال التي تم الاستيلاء عليها في الفترة السابقة"، مشيرا الى ان "هنالك رؤوسا كبيرة وشخصيات متنفذة تقف خلف المتهم نور زهير تحاول اغلاقها"، حسب "المعلومة".

وتابع، ان "هنالك سرية كبيرة في ملف التحقيقات بسرقة القرن من قبل الجهات المختصة في التحقيق من اجل اكماله واسترجاع جميع الأموال التي تم سرقتها في الفترة السابقة".

ولفت الى ان "المحكمة تعمل على استدعاء المتهم نور زهير في وقت لما تتطلبه الاحداث من تطورات او الكشف عن أسماء جديدة متورطة في السرقة"، مضيفا ان "سرقة القرن في هذه الكيفية وهذه الالية التي تمت السرقة بها، حتما يديرها خلفها سراق من فئة (A)".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تعرف على البيان الختامي لمؤتمر قمة بغداد الثانية

إثر اعتداءات 'داعش'.. البرلمان العراقي يتحرك ويرسل طلبا للسوداني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشاب إبن سلمان يجب أن يقضي شبابه

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-12-2022

شاهد بالفيديو.. جريمة امريكية تترجمها ارقام مخيفة ما فعله الامريكان بالعراق

شاهد.. الجحيم في اوكرانيا، وسياسة الارض المحروقة من يفتعلها؟

شاهد.. انقسامات سياسية حادة في تونس

الإطاحة بـ 24 إرهابياً في خمس محافظات بالعراق