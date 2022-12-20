الكشف عن اخر تطورت التحقيق في سرقة القرن بالعراق

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وقال عبد اللطيف، إن "مدة الكفالة التي أعطيت للمتهم الأول في سرقة أموال الضرائب مفتوحة لحين استرجاع جميع الأموال التي تم الاستيلاء عليها في الفترة السابقة"، مشيرا الى ان "هنالك رؤوسا كبيرة وشخصيات متنفذة تقف خلف المتهم نور زهير تحاول اغلاقها"، حسب "المعلومة".

وتابع، ان "هنالك سرية كبيرة في ملف التحقيقات بسرقة القرن من قبل الجهات المختصة في التحقيق من اجل اكماله واسترجاع جميع الأموال التي تم سرقتها في الفترة السابقة".

ولفت الى ان "المحكمة تعمل على استدعاء المتهم نور زهير في وقت لما تتطلبه الاحداث من تطورات او الكشف عن أسماء جديدة متورطة في السرقة"، مضيفا ان "سرقة القرن في هذه الكيفية وهذه الالية التي تمت السرقة بها، حتما يديرها خلفها سراق من فئة (A)".