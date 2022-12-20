شاهد.. ماذا قال بوريل بعد لقائه بوزير الخارجية الايراني؟

خاص بالعالم

وعلى هامش قمة بغداد الثانية في الأردن، رأى بوريل ان اللقاء كان ضروريا في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران؛ وأوضح أنه تم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وإعادة إحياء الاتفاق النووي على أساس محادثات فيينا.

أمير عبداللهيان من جانبه، أكد استعداد بلاده لإنجاز مفاوضات إلغاء الحظر على أساس المسودة السابقة التي تم التوصل اليها في الأشهر المنصرمة شرط أن يتبنى الطرف المقابل نهجا بناء وواقعيا، منددا بالدعم الغربي لأعمال الشغب في بلاده والحظر الأخير.

أمير عبداللهيان كرر موقف طهران باستعدادها لحل أي سوء تفاهم بالتعامل المباشر مع الجانب الأوكراني.

طهران التي استقبلت أمس وفدا تقنيا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبرت أن هناك أملا واقعيا في أن يتم توضيح الخلافات المتبقية مع الوكالة.

الوفد أجرى محادثات مع المسؤولين الايرانيين، محادثات وصفها أمير عبداللهيان بالبناءة. كما اجتمع الوفد برئاسة ماسيمو أبارو، نائب مدير عام الوكالة، مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي. اجتماع تضمن بحث قضية الضمانات النووية والتعاون المستقبلي والخطط المشتركة.