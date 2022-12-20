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شاهد.. انقسامات سياسية حادة في تونس

الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

يبدو ان الوضع في تونس لن يعرف الاستقرار سريعا، وذلك بسبب الانقسامات السياسية في البلاد، محاميان تونسيان اكدا ان قاضيا أمر بحبس رئيس الوزراء السابق، القيادي في حزب النهضة الإسلامي علي العريض للاشتباه في إرساله شبانا للقتال في سوريا.

خاص بالعالم

وقالت المحامية إيناس حراث، إن قاضي التحقيق بجرائم الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بحق العريض في ما بات يعرف بقضية التسفير.

الى ذلك، اعتبر اتحاد الشغل التونسي مقاطعة الانتخابات البرلمانية، رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين.

وقال الامين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إن الحريات في البلاد في تراجع خطير، موضحا أنه قد حان الوقت للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية لتلعب دورها الوطني، وأن الصمت اليوم هو جريمة، فيما جدد رئيس جبهة الخلاص المعارضة احمد نجيب الشابي دعوته للرئيس قيس سعيد للرحيل بالطرق السلمية.

وتعيش تونس ازمة سياسية واقتصادية، فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة مجددا، وسط تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل، بعدم الالتزام بتعهداته مع الحكومة، مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء، ومطالبة أصحاب المخابز الدولة بتسديد الديون المتراكمة، فيما اجل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته، بشأن برنامج قروض لتونس، بهدف منح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.

وتعتزم تونس إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في الشهر المقبل.

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