 الى غانتس.. الغرب لا يملك من خيار غير الدبلوماسية للتعامل مع إيران

العالم - كشكول

قبل ايام قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في كلمة امام المؤتمر السنوي للإعلام اليهودي الذي ينظمه المكتب الصحفي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي: ان "الوقت حاسم، إيران تعاني حاليا من مشاكل داخلية، وصعوبات اقتصادية ..الآن يجب تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي والسياسي.. الآن هو الوقت المناسب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مُحسّن يوقف تقدمها النووي.. وإذا ما فشل هذا الجهد يجب الجمع بين استخدام القوة واستعراض القوة في مواجهة العدوان الإيراني. يجب أن يركز النشاط الآن على الوقاية قبل فوات الأوان".

اللافت ان هذا الارهابي وقاتل الاطفال الذي يطالب الغرب ل"مواجهة العدون الايراني" ، اصدر اليوم الاربعاء اوامره، بسرقة جثمان الشهيد ناصر أبو حميد وعدم تسليمها لذويه لدفنها، بعد ان تم اغتياله في السجن، نتيجة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقه على مدار سنوات اعتقاله، والتي تسببت بإصابته بسرطان الرئة.

ان قرار غانتس باحتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، رغم انه يخالف أبسط القوانين والاعراف الدولية ،وينتهك كل معايير حقوق الانسان، الا اننا نرى في المقابل عجزا فاضحا للمنظمات والمحافل الدولية، امام مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، فهذه المنظمات لا تستطيع الضغط على هذا الكيان كما تضغط على جميع دل العالم الاخرى فحسب، بل هي في سكوتها تعطي هذا الكيان الضوء الاخضر للتمادي بجرائمة دون اي اكتراث بنتائج ما يفعل.

اما بشأن تحريض غانتس الغرب ضد ايران، ومطالبته "استغلال فرصة احداث الشغب " للضغط على ايران لحملها على تقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فهذ لا يتعدى حدود الامنية او الحلم، فايران قالت مرار على لسان كبار مسؤوليها، انها لم ولن تقبل باستئناف مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تحت الضغط والتهديد ولن تقدم اي تنازلات.

اما تهديده ايران بالخيار العسكري، في حال فشلت المفاوضات في حرمانها من حقوقها النووية، فغانتس يعلم ان زمن التهديد و الوعيد قد ولى، وان زمن الحرب الخاطفة، دون تقديم اي خسائر قد انتهى، فاليوم تعلم "اسرائيل" وغانتس بالتحديد، وقبلهما امريكا، ان اي خطأ يرتكبونه ضد ايران، سيكون ثمنه باهظا وباهظا جدا، وبعض هذ الثمن ستدفعه "اسرائيل" من وجودها المزيف.

على الغرب الا يصغي لعويل نتنياهو وغانتس وكوخافي، فهو عويل العاجزين، وعليه ان يصغي لصوت العقل، ويعترف بحق ايران في امتلاك برنامجا نوويا للاغرض السلمية، وان يكف عن سياسة الحظر والضغوط القصوى العقيمة، وان يرفع والى الابد الخيار العسكري من على الطاولة، ويكتفي بالخيار الدبلوماسي، فهو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله التعامل مع ايران.