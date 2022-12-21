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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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لن ننسی
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وزير الخارجية الايراني: السعودية هي من بادرت الى قطع العلاقات وكلما كان السعوديون مستعدين لتطبيع العلاقات الثننائية فسترحب ايران بذلك
وزير الدفاع الروسي: 27 دولة في العالم أنفقت 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
رئيس الوفد اليمني للمفاوضات: زيارة الوفد العماني لصنعاء تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية للقيادة
رئيس الوفد اليمني للمفاوضات محمد عبد السلام: تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وانهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية
رئيس الوفد اليمني للمفاوضات محمد عبد السلام: إذا تقدمنا في الملف الإنساني وخاصة بصرف الرواتب وفتح المطارات والموانئ سنتقدم في ملفات أخرى
وزير الخارجية الايراني يسلم ملك الأردن رسالة خطية من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ويؤكد استعداد طهران لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين
ملك الأردن يؤكد في لقائه أمير عبداللهيان ان الشعب الاردني ينظر بعين الاحترام الى الايرانيين، معتبرا ان مصير دول المنطقة هو التعاون وارساء الأمن
مجموعات عرين الأسود تعلن اطلاق وابل من الرصاص تجاه المستوطنين وجنود الإحتلال على حاجز عورتا ومعسكر حوارة وايقاع إصابات في صفوفهم
القوات الأمنية الايرانية توقف 11 مخلا باسعار الصرف في سوق العملات الاجنبية بمدينة مشهد المقدسة ولهم نشاط على مستوى البلاد
صحميفة يديعوت أحرونوت العبرية: إصابة عنصرين من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس في النقب
رئيس الوفد اليمني للمفاوضات محمد عبد السلام: تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وانهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.