شهيد وإصابات باقتحام الإحتلال شرق نابلس

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر طبية ب"استشهاد الشاب أحمد عاطف (أبو سياج) دراغمة (23 عامًا) وهو لاعب كرة قدم، إثر إصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال".

ووفق مصادر محلية؛ فإن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة؛ لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات شديدة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط".

ونقلت وفا عن مصادر طبية أن" أربعة شبان أصيبوا بالرصاص أحدهم في الظهر والرجل في شارع عمان وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، وإصابة رابعة في العين وحالتها مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز".

كما اقتحمت قوات راجلة ومحمولة المدينة من منطقة الضاحية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، وانتشرت الجنود القناصة على بعض البنايات المطلة على مقام يوسف.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات المتفجرة خلال مرورها بالقرب من مخيم بلاطة.

وفي بيان لها، أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، أن مجموعاتها تصدت لقوات الاحتلال الصهيوني بصليات من الرصاص المبارك والعبوات محليّة الصنع عقب اقتحامها المنطقه الشرقية لمدينة نابلس.

وفي وقت سابق، قالت "عرين الأسود": إن عناصرها سيقومون بنشاط دائم في كل أنحاء مدينة نابلس؛ بسبب "وضع أمني حساس وتغيير أساليب الاحتلال باقتحامه للمدينة".

ودعت المجموعات في بيانٍ مقتضبٍ لها مساء أمس، الأربعاء "الجهات المعنية لأخذ الحيطة والحذر وأن يكون الأهالي على يقظة تامة".