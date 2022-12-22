العالم- التواصل
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إتلاف وحرق شحنة كبيرة من المخدرات في العراق
إحياء الذكرى السنوية للسفير الإيراني السابق في اليمن الشهيد إيرلو
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ممرضو المملكة المتحدة ينظمون إضرابا جديدا لتحسين الأجور
مقتل جميع محتجزي الرهائن ال33 في مركز للشرطة في باكستان
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الإمام الخامنئي يستقبل عوائل شهداء الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ
الإيرانيون يستعدون للإحتفال بليلة يلدا أطول ليلة في السنة
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أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيورهي الأكثر تدميرا في تاريخها
انتشار الجليد في الشوارع والطرقات يسبب إضطرابات كبيرة في ألمانيا