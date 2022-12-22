شاهد.. ماهو السبب الرئيسي لكل المشاكل في سوريا؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت رزق في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية السياسية في سوريا في عام 2022 ازدات سوء بسبب التواجد الأميركي على اراضيها.

وأوضحت رزق، أن أميركا بعد أن فشلت في تحقيق مخططها المشؤوم في سوريا عبر شن العدوان عليها، لأن الحكومة السورية استطاعت الحفاظ على وحدة مؤسساتها، اتجهت إلى فرض حصار اقتصادي خانق على الشعب السوري.

وأشارت الأكاديمية والكاتبة السياسية، إلى أن الولايات المتحدة تخوض حربان على سوريا، الأول من خلال فرض حصار اقتصادي جائرعلى شعبها، والثاني من خلال تواجدها العسكري في الأراضيها واحتلال جزء كبير من الموارد النفطية وفرض أمرا سياسيا وواقعا عسكريا بحماية ميلشيا " قسد " في الشمال السوري.

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