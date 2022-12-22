العميد واحدي: شبابنا في طليعة مواجهة الحرب المعرفية للعدو

العالم - ايران

وخلال لقاء مع كوادر وجنود القوة الجوية مساء امس الاربعاء ، أوضح قائد القوات الجوية العميد حميد وحيدي: اليوم أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، المعتمدين على الحرب التصورية ضمن سياق الحروب الهجينة ، يحاولون ايجاد فقدان الثقة وفجوة بين الأجيال ، لذلك الطريقة الوحيدة لتحييد مثل هذه التهديدات هي تعزيز روح الجهاد ، وخلق الأمل وزيادة البصيرة الدينية.

وقال العميد أمير وحيدي: إن الشباب في طليعة مواجهة الحرب المعرفية للعدو ، وبالإضافة إلى ضرورة خلق أجواء آمنة في الفضاء السيبراني والإعلام الأجنبي ، عليهم أن يعززوا وعيهم الإعلامي بحيث إن شاء الله. يمكننا هزيمة العدو بجهود هؤلاء الشباب .. تنطبق على الارض في هذا المجال ايضا.

وأشار في النهاية إلى أن الشباب فرصة ثمينة لا يمكن تكرارها ، لذا فإن الاستفادة من هذه الفرصة الإلهية لا يتطلب سوى جهد مضاعف وروح شجاعة تستطيع التغلب على كل المشاكل وتوصلك إلى مكانتك الصحيحة.