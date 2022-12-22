بالفيديو.. نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة

العالم - خاص بالعالم

نتنياهو وقبل دقائق من انتهاء مهلة التفويض الممنوحة له، ابلغ رئيس الكيان الاسرائيلي إسحق هرتسوغ انه توصل الى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت اسابيع مع شركاء التحالف الدينيين ومن اليمين المتطرف.

حكومة جديدة، يتعين على نتنياهو أن يقدمها في غضون أسبوع للكنيست، يعتبرها البعض مخرجا من فترة مضطربة شهدت ذهاب الاسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات في أقل من أربع سنوات. لكن الجدل الذي دام أسابيع أوضح أن التحالف لن يبقى لفترة طويلة مع تعهد المعارضة الجديدة باسقاط الحكومة.

فبعد الانتقادات التي اثارتها تشكيلة الحكومة والمقترحات بتغيير القوانين لتحقيق مصالح شخصية لاعضاء التركيبة الوزارية وعلى راسهم نتنياهو الذي يحاكم بالفساد، حاول رئيس الوزراء المكلف طمأنة الداخل والخارج بالتاكيد على انه من سيضع السياسة الاسرائيلية، الا ان منح إيتمار بن غفير من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف منصب وزير الأمن، مع التمتع بسلطة على الشرطة. ومنح بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف المؤيد للمستوطنين السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، بالاضافة الى سعي زعيم حزب شاس الديني أرييه درعي لشغل منصب وزير المالية رغم إدانته بالاحتيال الضريبي، ينذر بان التصعيد ضد الفلسطينيين سيزداد اكثر فأكثر و أن حل الدولتين بات على المحك.



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