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دموع أم الشهيد 'ناصر أبوحميد' تفضح ما فعل به الإحتلال

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "سعوديون مع الأقصى" في تويتر مقطع فيديو لوالدة الشهيد ناصر أبوحميد الذي استشهد الثلاثاء الماضي في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

العالم- فلسطين

وعلق الحساب على الفيديو قائلا: "صابرة... مؤمنة... محتسبة... ولكنّها قبل كل ذلك: أمّ لم تستطع حبس دموعها بعد ارتقاء ابنها #ناصر_أبو_حميد".

و قالت والدة الشهيد الاسير ناصر أبو حميد، إن نجلها ناصر كان يفضل الشهادة داخل السجن على أن يحصل على عفو من سلطات الاحتلال، حامدة الله على شهادته بعد 35 عاما قضاهم في سجون الاحتلال.

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وجاء استشهاد أبو حميد بعد ساعات قليلة على سماح سلطات الاحتلال لعائلته بزياته بشكل طارئ، وذلك بعد دخوله في غيبوبة، ونقله إلى المستشفى. وكان أبو حميد محكوما عليه بالحبس المؤبد سبع مرات، وخمسين عاما.

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دموع أم الشهيد 'ناصر أبوحميد' تفضح ما فعل به الإحتلال

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