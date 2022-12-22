نتنياهو يكشف عن هوية مسؤول حزب الليكود - فرع السعودية! + فيديو

العالم - الاحتلال

وجاء في حساب "الغفيلي": "المطبّع محمد سعود مسؤول حزب الليكود الإسرائيلي- فرع #السعودية !!! قد يبدو ما قاله نتنياهو أقرب للدعابة، ولكن أسلوب الكلام الذي بينهما يوحي بتنسيق عميق، بوجود ضوء أخضر من الديوان الملكي!".

ووجّه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، رسالة مغازلة إلى السعودي المطبع محمد سعود، حيث وصفه بالشاب غير العادي، وأنه يمثل رئيس فرع الليكود في المملكة.

وأضاف نتنياهو خلال مهرجان انتخابي لحزب الليكود في القدس المحتلة، أنني أفكر بأن أفتح فرعا لليكود في أثينا، مغازلا السعودي المطبع بالقول : لكن لكي اتخذ هذا القرار، أريد أن أتشاور مع رئيس فرعي في السعودية، في إشارة منه إلى السعودي المطبع محمد سعود.

من جانبه عبّر محمد سعود في مداخلة سريعة عن دعمه لنتنياهو بالقول :" تمنيت في أن أكون معكم في هذا المؤتمر، لكن سيأتي ذلك اليوم، نتنياهو سيصنع التاريخ، أحبك من هنا السعودية".