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جحاف: مرحبا إن عادت الحرب.. فبأيدينا أوراق أشد وأنكى

جحاف: مرحبا إن عادت الحرب.. فبأيدينا أوراق أشد وأنكى
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو مؤتمر الحوار وعضو مجلس الشورى اليمني وعضو لجنة الدفاع والأمن في حركة أنصارالله عبدالسلام جحاف إن أصرت قوى العدوان على التعنت فإن لدى القوى اليمنية المسلحة أوراق أشد وأنكى.

العالم - اليمن

وفي تغريدة على تویتر کتب جحاف: "إن عادت الحرب فيا مرحبا مع يقيني أنهم لن يستطيعوا إطلاق طلقة كلاشنكوف من اليوم وصاعداً ومع ذلك نفترض أنهم تعنتروا فلا يزال بأيدينا أوراق أشد وأنكى من منع نهب ثروات الشعب وحتى لا نستبق الأحداث ننتظر نتائج زيارة الوفد العماني الذي يحمل معه مقترحات نهائية."

هذا ويزور وفد عماني العاصمة اليمنية صنعاء لبحث آخر المستجدات والتطورات خاصة فيما يتعلق بالهدنة.

وكان رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، قد قال إن زيارة الوفد العماني للعاصمة صنعاء تأتي استكمالا لما يجري من نقاشات حول السبل الكفيلة بإنهاء العدوان ورفع الحصار.

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