إبن سلمان يضخ المليارات لانتشال شركة لوسيد من الانهيار

العالم - السعودية

هذا ولم يُقلّص صندوق الاستثمارات العامة في السعودية؛ من حصته الضخمة البالغة 62.5% في شركة لوسيد، على الرغم من الخسائر التي لحقت بالشركة، بل قام بزيادة رأس المال بضخ 915 مليون دولار.

الأمر الوحيد الذي يمنع انهيار شركة Lucid؛ هو الضخ النقدي المستمر من قبل السعودية، حيث منحت الشركة حوافز بقيمة حوالي 3 مليارات دولار خلال 2022.

وأشار العديد من المحللين الماليين إلى وجود مشكلة في شركة لوسيد، حيث تستمر في إنفاق الأموال بمعدل 4 مليارات دولار سنوياً، لذلك تبدو آفاق الشركة مثيرة للشك.

تستهلك شركة لوسيد حوالي 1 مليار دولار نقداً كل ثلاثة أشهر، لذلك فإن المركز النقدي للشركة سينخفض إلى ما يقدر بنحو 2.85 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

وفي 17 سبتمبر 2018، أعلنت شركة لوسيد موتورز أنها تجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية للحصول على تمويل بقيمة تزيد عن مليار دولار. تم الانتهاء من الاستثمار في أبريل 2019.. ويقدر أن هذا الصندوق الاستثماري يمتلك أكثر من نصف أسهم الشركة.