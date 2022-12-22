شاهد.. هكذا تفاعل نشطاء التواصل مع استشهاد الأسير "أبوحميد"

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وفي التفاصيل.. ناصر أبو حميد، فارس من فرسان القدس، من عائلة مقاومة، وصاحب تاريخ نضالي طويل. ناصر أبو حميد ارتقى شهيدا في معتقلات الإحتلال بعد 30 عاما من الإعتقال والتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع لستشهاد أبو حميد حيث جاء في حساب "رضوان الأخرس": "عندما اشتد المرض على القائد الشهيد ناصر أبو حميد اقترح عليه أحد المحامين أن يتقدم برفع طلب عفو إلى رئيس الاحتلال للإفراج عنه، إلا أن ناصر رفض ذلك رفضا قاطعا، ولم يطلب عفواً من عدوه، وترك وصية قال فيها: ذاهب إلى نهاية الطريق، تاركا خلفي شعب عظيم لن ينسى قضيتي".

ونشرت "سماح"صورة لأم ناصر أبو حميد وهي تضع صور أبنائها الشهداء والأسرى على مائدة رمضان مغردة: "هذه الأم الفلسطينيّة لديها ستة أبناء، عبد المنعم استشهد، واليوم خبر استشهاد ابنها الثاني الأسير ناصر أبو حميد. الأربعة الباقين يمكثون في سجون الاحتلال بحكم مؤبّد، هذه الأم الفلسطينيّة تمنّت أن يكونوا أبنائها كضوء الأمل فيها لا كصقيعِ العُمر! سامحينا يمّا".

أما "ميسا القاضي" غردت حول هذا الموضوع كاتبة: "نبكيك قهرا وعجزا عندما كنا نسمع انك تحتضر وعجزنا عن ان نتتزعك من بين اقبية زنزانتك. انت الذي قدمت ثلتي حياتك لاجل حريتنا، انت الذي لا يوجد موضع بجسدك الا ومصاب بالرصاص، يا خجلنا وضعفنا وعارنا ونحن ننعاك شهيدا وشاهدا، انت الحي ونحن الموتى، الاسير ناصر ابو حميد شهيدا".

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